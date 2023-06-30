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Зеленский: Когда украинские пилоты пересядут на F-16, для РФ не останется шансов в небе

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Президент подчеркнул, что западные истребители помогут защищать свободу Украины

Зеленский: Когда украинские пилоты пересядут на F-16, для РФ не останется шансов в небе

BBC

Новина українською

Когда украинские пилоты будут управлять многоцелевыми истребителями F-16, для государства-агрессора России не останется ни одного шанса в небе Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Хотя враг пока имеет значительное техническое преимущество в авиации, но наши пилоты с первого дня полномасштабной войны имеют очевидное преимущество в морали и мастерстве!

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Они спасают украинцев от российского террора бомбами, ракетами и убийственными дронами. Когда украинские пилоты будут управлять F-16 - свобода станет непреодолимой, а для государства-террориста не останется ни одного шанса в нашем небе", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил героических украинских летчиков и распространил видео UNITED24 media United24, которая ориентирована на иностранных доноров.

В ролике рассказывается о том, на какой устаревшей технике приходится работать украинским пилотам.

Например, МИГ-29 не приспособлен для борьбы с небольшими целями, такими как "Шахед" или крылатые ракеты, поскольку авионика и радиолокационная система самолета устаревшие.

Поэтому F-16 являются критически важными для Украины как для наступательной стратегии, так и для перехвата ракет и крылатых бомб за пределами украинской территории, что потенциально может спасти жизни тысяч гражданских лиц, говорится в сообщении.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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