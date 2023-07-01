Михаил Фоменко лечится от рака

У бывшего главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщил сам тренер, у него диагностирована онкология.

Фоменко на запрос журналистов сообщил, что лечится от раковой болезни.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", - рассказал Фоменко.

74-летний Михаил Фоменко вывел сборную Украины на Евро-2016, где команда не вышла из группы и проиграла все матчи. После турнира он покинул команду и больше не тренировал.

Ранее специалист работал с "Динамо", "Кривбассом", "Вересом", ЦСКА, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами. С "Динамо" он выиграл чемпионат и Кубок Украины.