Михаил Фоменко лечится от рака
Тренер борется с раком
Getty Images / Global Images Ukraine
У бывшего главного тренера
Фоменко на запрос журналистов сообщил, что лечится от раковой болезни.
"Не могу говорить, онкология, лечусь", - рассказал Фоменко.
74-летний Михаил Фоменко вывел сборную Украины на Евро-2016, где команда не вышла из группы и проиграла все матчи. После турнира он покинул команду и больше не тренировал.
Ранее специалист работал с "Динамо", "Кривбассом", "Вересом", ЦСКА, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами. С "Динамо" он выиграл чемпионат и Кубок Украины.
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