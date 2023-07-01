Зеленский: Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля.

Об этом он сказал RTVE, передает Украинская правда.

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни", - заявил Зеленский.

Во время разговора Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы: "Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы".

В связи с этим он призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине вооруженную поддержку: "Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием".

"Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии...

Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее... Между временем и людьми самое важное - это люди", - отметил Зеленский.

Президент также оценил положение российского диктатора Владимира Путина и его международный имидж в мире.

В частности, Зеленский заявил, что "Путину угрожает больше, чем мне", потому что "меня хотят убить только в России, а его хочет убить весь мир".

Отвечая на вопрос о поддержке Украины со стороны США и возможном изменении внешней политики США в случае победы Республиканской партии на выборах 2024 года, Зеленский выразил уверенность, что они будут продолжать поддерживать ее.

"Мы очень благодарны за эту поддержку. Кого бы ни выбрал американский народ, он нас поймет. Главное - не потерять поддержку этих двух партий. Соединенные Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов, и мы не можем этого потерять.

Есть вопросы, по которым у нас разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает и Конгресс, и обе партии поддерживают его".

При этом Зеленский добавил, что есть "опасные сигналы" от "некоторых представителей Республиканской партии", но они "разберутся с этим".