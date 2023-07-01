Релокация Динамо в Одессу, суд для Суркиса-старшего и погоня за Трубиным. Главные новости за 30 июня

Киевское "Динамо" рассматривает вариант переезда в Одессу на время осенней части сезона. СМИ сообщают, что клуб планирует проводить матчи Лиги конференций УЕФА в Молдове или Румынии, поэтому для лучшей логистики город на юге страны выглядит более оптимальным вариантом, чем пребывание в столице. Домашняя арена и тренировочная база у "бело-синих" будут те же, что и у "Черноморца".

Хорватский полузащитник "горняков" сообщил, что покидает клуб. О причине такого решения футболист не сообщил. Джурасек выступал за дончан в течение одного сезона и успел за это время провести 26 матчей, забить 1 гол и выполнить 3 результативных передачи. Сам клуб еще не объявил ни об одном трансфере на выход, хотя известно, что "Шахтер" также уже покинул голкипер Алексей Шевченко.

Интересно пересекаются судьбы в футболе. Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру возглавит "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Источники в ESPN утверждают, что легендарный футболист лично связывался из Каштру, чтобы убедить его переехать в Саудовскую Аравию. На данный момент у тренера контракт с "Ботафого", который завершается в конце 2023 года.

НАПК почти через год после скандала с телеправами в УПЛ усмотрел у Григория Суркиса конфликт интересов. Нардеп принял участие в рассмотрении законопроекта, который изменил правила трансляции спортивных матчей УПЛ для того, чтобы "Динамо", президентом которого является его брат, имел возможность держать под контролем права на телетрансляции, которые клуб осуществляет в сотрудничестве с компаниями, входящими в медиагруппы. 1+1. В дальнейшем дело будет направлено в суд.

Медиа продолжают "торговать" голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина, находя ему все новые и неожиданные варианты для продолжения карьеры. Теперь к списку претендентов добавился еще и "Манчестер Сити", где якобы ищут альтернативу для 30-летнего Эдерсона. Раньше была информация, что вратаря хотят подписать "Интер" и "Челси".

Представители медицинского штаба "Челси" посетили расположение молодежной сборной Украины на Евро U21, чтобы провести обследование Михаила Мудрика. Медики дали "добро" футболисту остаться в расположении сборной и помочь ей в борьбе на турнире. Следует отметить, что вингер пока пропустил все матчи в финальной части молодежного Евро, но в четверг вернулся в общую группу.

Игроки сборной Хорватии соврали во время следствия в 2017 году, когда заявили, что подписывали приложения к контракту, которые обязывали выплачивать определенную сумму воспитавшему их клубу. Модрич утверждал, что подписывал это приложение всякий раз, когда продолжал соглашение, зная, что это неправда. Деян Ловрен утверждал, что лично создал счет в банке и ложил сумму на счет третьего лица, согласно обязательству в Загребе, хотя доказано, что в тот момент он находился во Франции. Сборная Хорватии призвала правосудие относиться к подсудимым как к другим гражданам Хорватии, но выразила полную поддержку игрокам.

Впервые в истории Украина будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов УЕФА. "Ворскла" в полуфинале своего мини-турнира сыграет с эстонской "Флорой", а в случае успеха встретится с победительницами пары "Сараево-2000" - "Осиек". "Кривбасс" ожидает противостояния с "Парижем", а затем возможна встреча с победительницей пары "Арсенал" - "Линчепинг". Полуфиналы мини-турниров запланированы на 6 сентября, финалы - на 9.

Украинские спортсмены продолжают феерические выступления на Европейских играх 2023 года. Наши пляжницы в полуфинале турнира одолели в непростом матче португальскую сборную 3:1, удержав в критический момент игры победный результат. Соперницами украинок по финалу будет Испания.