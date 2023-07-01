Без россиян. NaVi представили обновленный ростер в CS:GO
Вот теперь точно, европейский клуб
PGL Major Antwerp 2022
Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere представил новый состав по дисциплине CS:GO.
Европейский ростер "рожденных побеждать" пополнили Aleksib, jL и iM. В свою очередь NaVi покинули российские игроки Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий.
Первым турниром для украинского клуба станет BLAST Fall Groups, который пройдет с 10 по 22 июля.
Обновленный состав NaVi:
- Александр "s1mple" Костылев (Украина)
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
- Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)
- Михай "iM" Иван (Румыния)
Тренер: Андрей "B1ad3" Городеньский (Украина)
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Источник:navi.gg
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