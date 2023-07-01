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Без россиян. NaVi представили обновленный ростер в CS:GO

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Вот теперь точно, европейский клуб

Без россиян. NaVi представили обновленный ростер в CS:GO

PGL Major Antwerp 2022

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Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere представил новый состав по дисциплине CS:GO.

Европейский ростер "рожденных побеждать" пополнили Aleksib, jL и iM. В свою очередь NaVi покинули российские игроки Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий.

Первым турниром для украинского клуба станет BLAST Fall Groups, который пройдет с 10 по 22 июля.

Обновленный состав NaVi:

  • Александр "s1mple" Костылев (Украина)
  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)
  • Михай "iM" Иван (Румыния)

Тренер: Андрей "B1ad3" Городеньский (Украина)

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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