Без россиян. NaVi представили обновленный ростер в CS:GO

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere представил новый состав по дисциплине CS:GO.

Европейский ростер "рожденных побеждать" пополнили Aleksib, jL и iM. В свою очередь NaVi покинули российские игроки Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий.

Первым турниром для украинского клуба станет BLAST Fall Groups, который пройдет с 10 по 22 июля.

Обновленный состав NaVi:

Александр "s1mple" Костылев (Украина)

Валерий "b1t" Ваховский (Украина)

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)

Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)

Михай "iM" Иван (Румыния)

Тренер: Андрей "B1ad3" Городеньский (Украина)