Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более трети приходится на артиллерию
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне в Украине.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 530 человек. Также они уничтожили 89 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 228 870 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 4162 (+35) ед,
- РСЗО – 632 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 389 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26),
- крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
- специальной техники – 580 (+11).
Силами украинской авиации было нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один – по зенитно-ракетному комплексу врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три состава боеприпасов и станцию РЭБ противника.
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