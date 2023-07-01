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Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более трети приходится на артиллерию

Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне в Украине.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 530 человек. Также они уничтожили 89 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 228 870 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7868 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 4162 (+35) ед,
  • РСЗО – 632 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 389 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26),
  • крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
  • специальной техники – 580 (+11).

Силами украинской авиации было нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три состава боеприпасов и станцию РЭБ противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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