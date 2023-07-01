Хацкевич: Милевскому нужна помощь
Артем "поплыл" после завершения карьеры
Скріншот з трансляції від 2+2
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнениями о текущем состоянии эксфорварда киевлян Артема Милевского.
“Я ожидал лучшего, конечно. Понятно, что тяжелое время после завершения карьеры, но надо оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артему Милевскому, которого мы знали.
Понятно, что он уже не будет футболистом, но имел достаточно серьезный проект у YouTube. Но прежде нужно начать с себя.
Я знаю, что человеку нужно помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Когда он был футболистом, то обжегся со своими друзьями. Сегодня, может, он снова попал не в ту компанию, которая нужна. Но всегда есть люди, готовые помочь. То, что я увидел – я с удовольствием помогу.
Потому что я потерял лучшего друга (Валентина Белькевича – прим.). Возможно, также из-за этой ситуации, которая сейчас с Артемом была – неопределенность после увольнения из "Динамо". Он быстро сгорел. Артём… не хочется терять.
Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья все равно. А у меня уже есть больше жизненного опыта, поэтому… Сгореть можно очень быстро, если рядом не будет людей, которые помогут тебе и направят. То, что я увидел – нужна помощь”, - сказал Хацкевич.
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