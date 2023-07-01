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Хацкевич: Не пошел бы работать в УАФ – она для меня как Шахтер

Общие новости
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Тренер считает, что это место работы – не для него

Хацкевич: Не пошел бы работать в УАФ – она для меня как Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, пошел ли бы он работать с Андреем Павелком в УАФ.

"Во-первых, меня туда никто не звал. Во-вторых, федерация для меня – как "Шахтер" Донецк. Если бы было предложение от "Шахтера", я бы туда не перешел. Так и здесь.

Я очень уважаю Григория Суркиса, поэтому… Я очень хорошо знаю Андрея Павелко, еще с тех пор, как он начинал, приходил в футбол по Днепропетровской федерации футбола. Сегодня в Федерацию футбола я бы не пошел", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Шахтер (Донецк) УАФ
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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Sportfan ( Миргород)
01.07.2023 в 15:18
Не шахтар а динамо
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oleg.m.3972 (Харьков)
01.07.2023 в 15:17
«Во-первых, меня туда никто не звал.» Всё !!! Дальше можно было ничего не говорить. Там и так динамовских сердец вагон и тележка. Ещё с белорусами всякими делиться...
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