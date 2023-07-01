Хацкевич: Не пошел бы работать в УАФ – она для меня как Шахтер
Тренер считает, что это место работы – не для него
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, пошел ли бы он работать с Андреем Павелком в УАФ.
"Во-первых, меня туда никто не звал. Во-вторых, федерация для меня – как "Шахтер" Донецк. Если бы было предложение от "Шахтера", я бы туда не перешел. Так и здесь.
Я очень уважаю Григория Суркиса, поэтому… Я очень хорошо знаю Андрея Павелко, еще с тех пор, как он начинал, приходил в футбол по Днепропетровской федерации футбола. Сегодня в Федерацию футбола я бы не пошел", - сказал Хацкевич.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SportArena
Популярное сейчас
- Колос официально сообщил о переходе Бурды и еще трех опытных игроков
- Таблица коэффициентов. Разыграны первые очки
- Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sportfan ( Миргород)
01.07.2023 в 15:18
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
01.07.2023 в 15:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн