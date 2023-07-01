Хацкевич: Не пошел бы работать в УАФ – она для меня как Шахтер

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, пошел ли бы он работать с Андреем Павелком в УАФ.

"Во-первых, меня туда никто не звал. Во-вторых, федерация для меня – как "Шахтер" Донецк. Если бы было предложение от "Шахтера", я бы туда не перешел. Так и здесь.

Я очень уважаю Григория Суркиса, поэтому… Я очень хорошо знаю Андрея Павелко, еще с тех пор, как он начинал, приходил в футбол по Днепропетровской федерации футбола. Сегодня в Федерацию футбола я бы не пошел", - сказал Хацкевич.