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В июне украинские силы ПВО уничтожили более 300 воздушных целей россиян

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В том числе и ракеты "Кинжал"

В июне украинские силы ПВО уничтожили более 300 воздушных целей россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ подытожило работу украинской ПВО за прошлый месяц.

Всего в июне защитниками было уничтожено более трехсот воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. В частности, 144 крылатые ракеты, 153 дрона-камикадзе Shahed и несколько ракет "Кинжал".

Также под удар сил ПВО попали восемь ударных вертолетов КА-52.

В июне украинские силы ПВО уничтожили более 300 воздушных целей россиян - изображение 1

Командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук выразил благодарность всем за боевую работу.

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В статье: ППО война с россией Николай Олещук
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