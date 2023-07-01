В июне украинские силы ПВО уничтожили более 300 воздушных целей россиян
В том числе и ракеты "Кинжал"
Getty Images / Global Images Ukraine
Командование Воздушных Сил ВСУ подытожило работу украинской ПВО за прошлый месяц.
Всего в июне защитниками было уничтожено более трехсот воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. В частности, 144 крылатые ракеты, 153 дрона-камикадзе Shahed и несколько ракет "Кинжал".
Также под удар сил ПВО попали восемь ударных вертолетов КА-52.
Командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук выразил благодарность всем за боевую работу.
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