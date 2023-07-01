Украина создаст новейшую самоходную гаубицу совместно со Словакией

Украина договорились со словацкой оборонной компанией Konstrukta Defense о разработке концептупльно новой гаубицы. Основой станет словацкая САУ Zuzana.

Однако это будет не полностью та Zuzana, которую изготовляет компания сейчас, а новая гаубица "Eva". Она также будет использовать боеприпасы калибра 155 мм, но будет иметь ряд концептуальных отличий. Идея состоит в том, чтобы адаптировать новое оружие к требованиям украинских военных.

Украинским партнером словацкой компании стал Краматорский завод тяжелого машиностроения. Компании уже подписали меморандум о сотрудничестве и в ближайшем будущем намерены воплотить проект "в железо".