Украина создаст новейшую самоходную гаубицу совместно со Словакией
Она будет применять "натовские" 155-мм снаряды
Фото: Konštrukta
Украина договорились со словацкой оборонной компанией Konstrukta Defense о разработке концептупльно новой гаубицы. Основой станет словацкая САУ Zuzana.
Однако это будет не полностью та Zuzana, которую изготовляет компания сейчас, а новая гаубица "Eva". Она также будет использовать боеприпасы калибра 155 мм, но будет иметь ряд концептуальных отличий. Идея состоит в том, чтобы адаптировать новое оружие к требованиям украинских военных.
Украинским партнером словацкой компании стал Краматорский завод тяжелого машиностроения. Компании уже подписали меморандум о сотрудничестве и в ближайшем будущем намерены воплотить проект "в железо".
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