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Директор ЦРУ тайно посетил Украину в июне. Ему предоставили планы на счет контрнаступления

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Такие шаги нужны для обмена разведывательными данными, чтобы Украина могла защищать себя

Директор ЦРУ тайно посетил Украину в июне. Ему предоставили планы на счет контрнаступления

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор Центрального разведывательного управления США Уильямс Бернс в начале июня тайно приехал в Украину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Во время визита Бернса украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения территории, которые оккупировали Россия, а также начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

"Поездка Бернса, о которой ранее не сообщалось, включала встречи с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки", – говорится в материале.

Цель визита заключалась в подтверждении приверженности администрации США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине защитить себя.

Также отмечается, что украинские чиновники публично выражали разочарование по поводу критики темпов контрнаступления.

Однако источники WP сообщают, что украинское военное руководство передало Бернсу "бычью" уверенность в том, что их цель – отвоевать значительную территорию к осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на Восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией Уильям Бернс
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