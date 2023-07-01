Генштаб ВСУ: Россияне ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на четыреста девяносто третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи Черниговской области; Мирополье, Рясное Сумской области; Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздоловка, Берестово - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецкая и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. Среди них Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг. Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 2 артиллерийских средства на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию РЭБ и еще один важный объект оккупантов.