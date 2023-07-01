НОК Украины определили лучших спортсменов июня
Людмила Лузан и Кирилл Болюх получили награды
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Экспертная комиссия НОК Украины определила лучших спортсменов июня-2023. При голосовании учитывались достижения на ведущих международных соревнованиях, в частности на Европейских играх-2023 в Польше.
Лучшим юным спортсменом июня избран Кирилл Болюх, двукратный чемпион Европейских игр по прыжкам в воду (синхронные прыжки с вышки 10 м и синхронные прыжки смешанных пар с вышки 10 м).
Лучшей спортсменкой стала Людмила Лузан. Она дважды завоевала золото и одно серебро на Евроиграх-2023 по гребле на байдарках и каноэ (каноэ двойка 500 м; каноэ одиночка 500 м и 200 м).
Победители были награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.
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