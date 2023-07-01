Александр Хижняк победил во втором раунде финального поединка Европейских игр 2023 по боксу
Очень уверенная победа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня прошел финальный поединок Европейских игр 2023. Украинский боксер Александр Хижняк одолел Габриэля Веочича из Хорватии. Полтавчанин одержал досрочную победу. Рефери остановил бой во втором раунде на 1:33 мин.
Украинец выступает в весовой категории до 80 кг. На пути финала Хижняк победил нынешнего бронзового призера чемпионата мира и чемпиона Европы, грузина Георгия Кушиташвили, чемпиона Европы среди молодежи Михаила Цамалидиса из Греции и ирландца Келина Кессиди.
В полуфинале Александр одолел итальянца Сальваторе Кавальяро. Ранее соперники встречались в финале Европейских игр 2019 года, где победа была за украинцем.
Для Хижняка это третья медаль на уровне Европейских игр. До этого была бронзовая медаль в 2015 и вышесказанная в 2019.
Для Украины это 20-я золотая медаль на турнире в Польше.
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