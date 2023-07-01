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Александр Хижняк победил во втором раунде финального поединка Европейских игр 2023 по боксу

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Очень уверенная победа

Александр Хижняк победил во втором раунде финального поединка Европейских игр 2023 по боксу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня прошел финальный поединок Европейских игр 2023. Украинский боксер Александр Хижняк одолел Габриэля Веочича из Хорватии. Полтавчанин одержал досрочную победу. Рефери остановил бой во втором раунде на 1:33 мин.

Украинец выступает в весовой категории до 80 кг. На пути финала Хижняк победил нынешнего бронзового призера чемпионата мира и чемпиона Европы, грузина Георгия Кушиташвили, чемпиона Европы среди молодежи Михаила Цамалидиса из Греции и ирландца Келина Кессиди.

В полуфинале Александр одолел итальянца Сальваторе Кавальяро. Ранее соперники встречались в финале Европейских игр 2019 года, где победа была за украинцем.

Для Хижняка это третья медаль на уровне Европейских игр. До этого была бронзовая медаль в 2015 и вышесказанная в 2019.

Для Украины это 20-я золотая медаль на турнире в Польше.

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В статье: Александр Хижняк Европейские игры
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