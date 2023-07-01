"Ситуация под контролем". Зеленский посетил Ровенскую АЭС и провел заседание Ставки
Докладывали Залужный и Буданов
BBC
Сегодня, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Ровенскую АЭС, где провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
"Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.
Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении Северного направления и охране АЭС.
Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк - об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щыголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз.
Также участвовали: президент "Энергоатома" Котин и директор станции Ковтонюк. Держим ситуацию под контролем", - рассказал Зеленский.
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