Перт Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины
Он присоединился к ранее анонсированным игрокам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный чешский голкипер Петр Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины, который состоится 5 августа в Лондоне.
Экс-игрок "Челси" и "Арсенала" является четырехкратным победителем АПЛ и Лиги Чемпионов.
Он
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Источник:instagram.com
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