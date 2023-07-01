Перт Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

Легендарный чешский голкипер Петр Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины, который состоится 5 августа в Лондоне.

Экс-игрок "Челси" и "Арсенала" является четырехкратным победителем АПЛ и Лиги Чемпионов.