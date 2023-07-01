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Перт Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

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Он присоединился к ранее анонсированным игрокам

Перт Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный чешский голкипер Петр Чех сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины, который состоится 5 августа в Лондоне.

Экс-игрок "Челси" и "Арсенала" является четырехкратным победителем АПЛ и Лиги Чемпионов.

Он присоединился к ранее анонсированным игрокам, среди которых Фабио Каннаваро, Патрика Виейра, Жерар Пике и Кларенса Зеедорф. Также известно, что команду Александра Зинченко возглавит легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

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В статье: Петр Чех война с россией
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