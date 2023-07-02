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Утренняя сводка Генштаба: россияне бьют из РСЗО, ВСУ уничтожают вражескую артиллерию

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Произошло 46 боевых столкновений

Утренняя сводка Генштаба: россияне бьют из РСЗО, ВСУ уничтожают вражескую артиллерию

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 2 июля, сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Авиация сил обороны Украины в свою очередь в субботу нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект.

Сообщается, что на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области (Лиманское направление), в районе Богдановки Донецкой области (Бахмутское), в районе Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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