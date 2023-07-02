Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Приближаемся к отметке в 230 тысяч ликвидированных оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.07.23.
За субботу, 1 июля, было ликвидировано еще 790 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 229 660 человек.
За прошедшие сутки также были уничтожены 99 единиц техники. В субботу ВСУ удалось изрядно настрелять российских танков и артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4052 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 7888 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 4188 (+26) ед,
- РСЗО - 637 (+5) ед,
- средства ПВО - 390 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),
- крылатые ракеты - 1261 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6816 (+22) ед,
- специальная техника – 583 (+3).
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