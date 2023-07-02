Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.07.23.

За субботу, 1 июля, было ликвидировано еще 790 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 229 660 человек.

За прошедшие сутки также были уничтожены 99 единиц техники. В субботу ВСУ удалось изрядно настрелять российских танков и артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: