В том числе и Калибры. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели во время ночной атаки России
Захватчики снова пытались навредить ночью
Zelenskiy Official
В ночь со 2 на 3 июля россияне снова атаковали Украину с воздуха.
В общей сложности оккупанты запустили восемь ударных БпЛА типа "Shahed" и три крылатых ракеты "Калибр". Все они были уничтожены украинским ПВО.
"Пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр", - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.
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Источник:Повітряні Сили ЗСУ
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