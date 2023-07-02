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В том числе и Калибры. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели во время ночной атаки России

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Захватчики снова пытались навредить ночью

В том числе и Калибры. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели во время ночной атаки России

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь со 2 на 3 июля россияне снова атаковали Украину с воздуха.

В общей сложности оккупанты запустили восемь ударных БпЛА типа "Shahed" и три крылатых ракеты "Калибр". Все они были уничтожены украинским ПВО.

"Пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр", - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.

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В статье: ПВО война с россией
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