В том числе и Калибры. Украинская ПВО уничтожила все воздушные цели во время ночной атаки России

В ночь со 2 на 3 июля россияне снова атаковали Украину с воздуха.

В общей сложности оккупанты запустили восемь ударных БпЛА типа "Shahed" и три крылатых ракеты "Калибр". Все они были уничтожены украинским ПВО.

"Пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр", - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.