Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус

На днях Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью западным СМИ в очередной раз отметил важность передачи Украине самолетов F-16 для эффективного противодействия российской армии. Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Испании упрекнул иностранных партнеров в промедлении с графиками подготовки украинских пилотов. Учитывая начало украинского наступления, вопрос передачи Украине этих истребителей актуален как никогда.

В этой связи публикуем расшифровку части большого интервью для Телебачення Торонто украинского пилота истребителя МИГ-29 с позывным Джус, который детально объяснил, чем F-16 принципиально отличаются от самолетов, на которых мы воюем сейчас. Заметим, что видео этого интервью было записано еще в феврале.

«Если говорить о F-16 как о самолете, то он ничем не отличается от наших. Если же рассматривать как оружие, то это грандиозное отличие. Это комплекс, платформа, на которую навешиваются системы вооружения. Самое главное, как результат этого всего – это боевые возможности. Ради этих возможностей мы и боремся, поскольку воевать имеющейся техникой – это неэффективно. Какими бы ни были летчики профи или самоотверженными героями, они упираются в техническую составляющую. К сожалению, мы сейчас не можем дать тот эффект, который от нас требует эта война, народ в мирных областях или пехота на передке.

В первую очередь мы рассматриваем истребитель именно как истребитель. То есть по функциям воздух-воздух, для противодействия враждебным средствам воздушного нападения, будь то крылатые ракеты, шахиды, бомбардировщики, вертолеты, что-нибудь из этого. Это и есть первоочередная работа как истребителей – воздушное прикрытие как важных государственных объектов, так и непосредственно войск.

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В этом плане, к сожалению, находящиеся на вооружении боевые способности Миг-29 или Су-27 крайне ограничены, поскольку с 80-х годов оборудование на них практически не менялось. Минимальная модернизация происходила, но тактико-технические характеристики остались на том же уровне. К тому моменту, например, вообще не закладывалось, что имеющиеся на них радары должны противодействовать шахидам, такому типу цели. Мы сейчас выжимаем из них все, что можем, хотя они для этого не приспособлены. Крылатые ракеты – тоже на грани их технических возможностей. Хотя крылатая ракета тебе ничего не сделает, твоя задача уберечь людей на земле, при этом она тебе ничем не ответит.

Если говорим о фронте, то там у нас есть серьезный противник – это Су-35, Миг-31. К сожалению, наши возможности по сравнению с этими самолетами, даже Су-30, очень сильно отстают. Прямые воздушные стычки с ними – это на грани суицида. Шансов не только их поразить, шансов выжить крайне мало.

Российский Су-35, фото - Getty Images

Кроме первых недель, когда они бестолково сюда перлись, но потом организовались, у нас практически не осталось возможностей им противодействовать. Мы их сдерживаем, но эффективно поражать не можем. Все упирается в радиолокационный прицел и ракету, которая может их поразить. Наши ракеты делать это эффективно и безопасно для нас не могут. Они ограничены как по дальности, так и, что главное, по принципу своего действия. На них установлены полуактивные головки самонаведения. То есть, чтобы ракета долетела до цели, ее до последней секунды нужно подсвечивать радаром. Пилот должен лететь на врага. Как камикадзе. При том, что там С-400 стоит, их там несколько Су-35 и так далее.

Врагу не надо доводить себя до такой критической опасности. Он выпускает ракеты с активными головками самонаведения, в которых уже есть свой встроенный радарчик, и она летит автономно, перелетая наши зоны ПВО и поражая наш самолет. Слава Богу, что их ракеты не идеальны, радиолокационные прицелы тоже не самые лучшие. Слава Богу, что у нас достаточно насыщенная ПВО, поэтому они не могут сблизиться настолько близко, чтобы сбивать нас с высокой вероятностью.

Но это очень опасно. Мы научились маневрировать, уходить от этих ракет. С барьером ППОшным мы можем бороться благодаря переданным HARM, адаптированным под наши МИГ-29. HARM – противорадиолокационная ракета, летящая на излучение вражеского ПВО – Буки, Панцири. Конечно, на определенную глубину. Если С-400 стоит в 150 км от линии фронта, с ней уже сложнее бороться, но по крайней мере в какой-то глубине их ПВО очень боится. Любой Миг-29, находящийся в воздушном пространстве, может быть с HARM, поэтому их ПВО реально очкует. Это нам на руку. Но барьер от истребителей никуда не девался, а нам его нужно преодолеть.

Ракета HARM

Крылатые ракеты, шахиды – вопросы эффективности. На F-16 гораздо более совершенны радиолокационные станции, более совершенные ракеты, при этом более совершенные, чем у россиян. Конечно, уничтожение этих целей будет гораздо более эффективным. Как бы это грустно ни звучало для нас, авиаторов, но наша (авиации – прим.) эффективность значительно меньше, чем эффективность ПВО. Основной вклад в оборону, конечно же, у нее, особенно после получения западных ЗРК.

Второй вопрос – это наступательные возможности. Мы упираемся в то, что у нас нет высокоточного вооружения по наземным целям. Мы не можем эффективно помочь своей пехоте. Да, мы видим видео, как Су-25, Су-24 насыпают на передке, бешеные миссии выполняют по уничтожению колонн, иногда даже в тылу врага. Но это грандиозно опасно и недостаточно эффективно, потому что мы применяем неуправляемые боеприпасы. Все зависит от умений летчика, но даже с идеальными навыками пилота у самой ракеты или бомбы есть свои характеристики, и она может отклоняться от цели.

Мы хотим работать эффективно, безопасно как для носителя, так и для своей же пехоты, чтобы в нее что-то случайно не прилетело, не наносить вред нашим городам и селам, это наша земля. Поэтому нужно работать хирургически точно, но, к сожалению, у нас таких боеприпасов сейчас нет. Опять же, их могут нести тот же F-16 или аналоги. Если брать те же HARM, на F-16 их можно будет применять гораздо более эффективно.

F-16, Getty Images

Или возьмем противокорабельную ракету Гарпун, например. Одно дело, когда ты ее с берега пускаешь - развертывание на береговой линии не может быть стопроцентно скрытым, это не ХИМАРС, который приехал, шмальнул и уехал. К тому же они уязвимы, их можно отследить. Поэтому гораздо более мобильная платформа для Гарпунов – это отличная опция для нас, это может расширить возможности по борьбе именно с российским флотом, который пускает Калибры и блокирует нашу акваторию. F-16 прилетел, улетел, с любой стороны зашел, ты не знаешь куда он дальше улетит.

Суммарно все средства поражения являются острием, ради которого существует эта платформа. Если бы все это было легко поставить на наши самолеты, с той же эффективностью, мы бы это уже давно сделали. К сожалению, это технически не так-то просто. Кроме того, есть вопросы радиоэлектронной борьбы – современные системы, которые будут глушить вражеские самолеты или ПВО. Это все очень сложно. Грубо говоря, Миг-29 или Су-27 надо перепрошить полностью и все это поконтачить. На элементарном примере – разъемы могут не стыковаться. Это 100500 переходников, которые будут весить, как пол самолета. Это реально, но займет годы. А у нас этого времени нет. Мы хотим готовое решение, которое здесь и сейчас поможет нам воевать против россиян как в воздушном плане, так и против наземных сил по всем участкам фронта.

Наиболее реалистичным вариантом является F-16 по их потенциальной доступности в плане количества. Нам их нужно много, учитывая протяженность фронта и большую площадь мирных областей.

Давать нам их единично – нет смысла. Минимальная потребность – это эскадрилья (от 12 до 24 самолетов), которая может автономно функционировать, сама себя обеспечивать и так далее. Нам таких эскадрилий нужно определенное количество. Одна – это старт, имеющий смысл. Меньше потребует больше затрат, чем будет эффекта. Эти затраты лягут как на наши плечи, так и на союзников. Большая проблема в первую очередь в логистике.

В авиации так принято, что всегда нужно брать с запасом. Определенное количество самолетов всегда неисправно. Это в любой стране мира – и у россиян, и у американцев, и всего НАТО. Так заложено, что пока определенный процент летает, другие самолеты либо неисправны, либо на техническом обслуживании из-за постоянной работы. Здесь все сложно, ты через эти рамки переступить не можешь, потому что если не будешь производить обслуживание, ты не можешь гарантировать безопасность следующего вылета.

Если брать 2 самолета, то у тебя исправных не будет ни одного. Надо как минимум 3. Ты понимаешь, что один будет на обслуживании, один – сломан, а третий будет работать. И ты этот третий будешь постоянно подпитывать запчастями с первых двух. Поэтому эскадрилья – тот тактический минимум, какой есть смысл рассматривать. Но нам их нужно несколько для всех указанных задач. F-16 – не самый лучший, а самый оптимальный вариант, потому что других самолетов может не быть в достаточном количестве. Плюс как скоро их могут передать.

К сожалению, это не так-то просто. Мы сотрудничаем со многими странами. Оказывается, те не готовы, у тех чего нет, те не готовы их отдать, потому что они заказали F-35, а их еще не поставили, кто-то из политических соображений не готов, где-то они технически не идеальны, поэтому не хотят передавать барахло, которое не будет работать, ведь это их дискредитирует. Поэтому это комплексный процесс, в котором, вероятнее всего, будет задействовано несколько стран".