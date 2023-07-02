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На севере и юге от Бахмута продолжаются бои, у нас есть продвижение, - Череватый

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Спикер рассказал детали о боях вблизи города

На севере и юге от Бахмута продолжаются бои, у нас есть продвижение, - Череватый

NYT

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В Бахмуте Донецкой области по состоянию на 2 июля продолжаются бои на южных и северных флангах вокруг города, интенсивных городских боев не происходит, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Наступление продолжается на южных и северных флангах вокруг города, идет боевая работа, давление на враг. И в принципе, там у нас есть продвижение. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные о территории, которую удалось освободить", – отметил он.

Спикер добавил, что после месяцев "мясных" штурмов российских войск Украина смогла перехватить инициативу на поле боя и заставила российских захватчиков свернуть некоторые свои подразделения и выйти.

"Шаг за шагом без таких авральных действий, которые могут привести к большим потерям личного состава, мы продвигаемся", - отметил Череватый.

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В статье: Бахмут Сергей Череватый война с россией
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