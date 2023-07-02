На севере и юге от Бахмута продолжаются бои, у нас есть продвижение, - Череватый
Спикер рассказал детали о боях вблизи города
NYT
В Бахмуте Донецкой области по состоянию на 2 июля продолжаются бои на южных и северных флангах вокруг города, интенсивных городских боев не происходит, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Наступление продолжается на южных и северных флангах вокруг города, идет боевая работа, давление на враг. И в принципе, там у нас есть продвижение. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные о территории, которую удалось освободить", – отметил он.
Спикер добавил, что после месяцев "мясных" штурмов российских войск Украина смогла перехватить инициативу на поле боя и заставила российских захватчиков свернуть некоторые свои подразделения и выйти.
"Шаг за шагом без таких авральных действий, которые могут привести к большим потерям личного состава, мы продвигаемся", - отметил Череватый.
Популярное сейчас
- Возвращение Шевченко в Динамо: деградация команды, новые травмы и парашютик за спину Пятову
- Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур
- Франция U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2023
- Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Новости по теме
- 14:36 Украинские В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
- 18:14 Украинские "Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте
- 11:20 Украинские В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении