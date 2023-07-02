Виктория Ус завоевала золото на Европейских играх-2023 в дисциплине байдарка-кросс
Это последняя медаль Украины на турнире
Фото: Getty Images
Украина завоевала последнюю медаль на Европейских играх-2023. Золото завоевала Виктория Ус в гребле на байдарках и каноэ в дисциплине байдарка-кросс.
В финале украинская спортсменка соревновалась против сильных конкурентов. Среди них олимпийская чемпионка Рикарда Функ, призер чемпионатов мира и Европы Штефани Горн и серебряный призер чемпионата Мартина Вайгман.
Это первая и единственная медаль Украины в каноэ-слаломе на Евроиграх в Польше.
Наша команда завершила турнир третьими в общем зачете с 41 медалью, из которых 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых.
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