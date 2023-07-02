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Зеленский: Оккупантам придется бояться приближаться к нашему украинскому Крыму

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Президент посетил Одессу и поздравил ВМС ВСУ

Зеленский: Оккупантам придется бояться приближаться к нашему украинскому Крыму

Володимир Зеленський

Новина українською

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и записал обращение к украинцам.

"Сегодня – в Одессе, прежде всего для того, чтобы поздравить наших воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с их профессиональным днем. Поздравить – и поблагодарить за смелость, за героизм и за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которые они получили и приобретают .

Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью.

Вместе – мы победим! Никогда украинские берега не будут терпеть окупантов.

Слава всем нашим защитникам! Слава всем нашим защитницам! Я благодарю тебя, Одесса, за этот день!", - рассказал президент.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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