Зеленский: Оккупантам придется бояться приближаться к нашему украинскому Крыму
Президент посетил Одессу и поздравил ВМС ВСУ
Володимир Зеленський
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и записал обращение к украинцам.
"Сегодня – в Одессе, прежде всего для того, чтобы поздравить наших воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с их профессиональным днем. Поздравить – и поблагодарить за смелость, за героизм и за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которые они получили и приобретают .
Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью.
Вместе – мы победим! Никогда украинские берега не будут терпеть окупантов.
Слава всем нашим защитникам! Слава всем нашим защитницам! Я благодарю тебя, Одесса, за этот день!", - рассказал президент.
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