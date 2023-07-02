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Генштаб: За сутки ВСУ поразили 22 вражеских артиллерийских средства

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А также 2 средства противовоздушной обороны врага

Генштаб: За сутки ВСУ поразили 22 вражеских артиллерийских средства

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фротнах по состоянию на 18:00 четыреста девяносто четвертых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры пострадали и мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренко Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявленки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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