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"Я тащусь. Мне так нравица, как россияне бегают, суетятся...". ВИДЕО, как работает аэроразведка 47 ОМБр

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Контрнаступать трудно из-за огромного количества вражеских мин

"Я тащусь. Мне так нравица, как россияне бегают, суетятся...". ВИДЕО, как работает аэроразведка 47 ОМБр

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

"Радио Свобода" показали работу аэроразведки украинских бойцов из 47 ОМБр "Магура" на Запорожском направлении.

Один из воинов ВСУ прокомментировал ход боевых действий.

"Я в Бахмуте был, на их месте. Мы заходили-выходили на позиции, а нас постоянно... Над нами висели дроны и нас "долбали". А теперь я им мщу. Я вот теперь тащусь. Мне так нравица, как они бегают, суетятся...", - говорит военный.

В свою очередь, военные рассказывают, что контрнаступать непросто, поскольку армия РФ готовилась более года - укрепляла оборону и заминировала происки.

"Это направление укрепили лучше всего со всей линии фронта. Такого количества мин я не видел за 9 лет службы ни на одном направлении. Если бы за полгода, или даже больше, до этого контрнаступления в медийной плоскости это не озвучивалось, то у врага не было бы возможности именно на этом направлении совершать действия по минному заграждению и укреплению позиций", - рассказывает украинский воин.

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В статье: война с россией
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