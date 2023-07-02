"Я тащусь. Мне так нравица, как россияне бегают, суетятся...". ВИДЕО, как работает аэроразведка 47 ОМБр

"Радио Свобода" показали работу аэроразведки украинских бойцов из 47 ОМБр "Магура" на Запорожском направлении.

Один из воинов ВСУ прокомментировал ход боевых действий.

"Я в Бахмуте был, на их месте. Мы заходили-выходили на позиции, а нас постоянно... Над нами висели дроны и нас "долбали". А теперь я им мщу. Я вот теперь тащусь. Мне так нравица, как они бегают, суетятся...", - говорит военный.

В свою очередь, военные рассказывают, что контрнаступать непросто, поскольку армия РФ готовилась более года - укрепляла оборону и заминировала происки.