"Я тащусь. Мне так нравица, как россияне бегают, суетятся...". ВИДЕО, как работает аэроразведка 47 ОМБр
Контрнаступать трудно из-за огромного количества вражеских мин
Дніпропетровська ОДА
"Радио Свобода" показали работу аэроразведки украинских бойцов из 47 ОМБр "Магура" на Запорожском направлении.
Один из воинов ВСУ прокомментировал ход боевых действий.
"Я в Бахмуте был, на их месте. Мы заходили-выходили на позиции, а нас постоянно... Над нами висели дроны и нас "долбали". А теперь я им мщу. Я вот теперь тащусь. Мне так нравица, как они бегают, суетятся...", - говорит военный.
В свою очередь, военные рассказывают, что контрнаступать непросто, поскольку армия РФ готовилась более года - укрепляла оборону и заминировала происки.
"Это направление укрепили лучше всего со всей линии фронта. Такого количества мин я не видел за 9 лет службы ни на одном направлении. Если бы за полгода, или даже больше, до этого контрнаступления в медийной плоскости это не озвучивалось, то у врага не было бы возможности именно на этом направлении совершать действия по минному заграждению и укреплению позиций", - рассказывает украинский воин.
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