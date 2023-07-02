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Минобороны призвало россиян воздержаться от путешествий в Крым этим летом

Общие новости
(2 голосов)

Внимание нежелательным гостям!

Минобороны призвало россиян воздержаться от путешествий в Крым этим летом

фото из свободных источников

Новина українською

Министерство обороны Украины обратилось к россиянам и призвало отказаться от отдыха этим летом в Крыму.

"Внимание нежелательным гостям. Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", - говорится в сообщении Минобороны.

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В статье: война с россией министерство обороны Украины
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