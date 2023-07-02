Минобороны призвало россиян воздержаться от путешествий в Крым этим летом
Внимание нежелательным гостям!
фото из свободных источников
Министерство обороны Украины обратилось к россиянам и призвало отказаться от отдыха этим летом в Крыму.
"Внимание нежелательным гостям. Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", - говорится в сообщении Минобороны.
Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023
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