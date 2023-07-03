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Охота на российскую артиллерию и сбитый вертолет. Генштаб – о потерях оккупантов за 2 июля

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Охота на российскую артиллерию и сбитый вертолет. Генштаб – о потерях оккупантов за 2 июля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 230260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков – 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4220 (+32) ед,
  • РСЗО – 641 (+4) ед,
  • средства ПВО – 391 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16),
  • крылатые ракеты – 1264 (+3),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18) ед,
  • специальная техника – 590 (+7).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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