Охота на российскую артиллерию и сбитый вертолет. Генштаб – о потерях оккупантов за 2 июля
+600
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 230260 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4220 (+32) ед,
- РСЗО – 641 (+4) ед,
- средства ПВО – 391 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16),
- крылатые ракеты – 1264 (+3),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18) ед,
- специальная техника – 590 (+7).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.
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