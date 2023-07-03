Ночью РФ атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила ПВО

В ночь со 2 на 3 июля россияне совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксировано пуски 17 "шахедов". В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные не достигли своих целей, предварительно – без потерь, как отмечают в пресс-службе Воздушных сил.

За минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.