Ночью РФ атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила ПВО
Защитники неба работали во многих областях
37-ма окрема бригада морської піхоти
В ночь со 2 на 3 июля россияне совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксировано пуски 17 "шахедов". В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные не достигли своих целей, предварительно – без потерь, как отмечают в пресс-службе Воздушных сил.
За минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
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