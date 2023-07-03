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Ночью РФ атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила ПВО

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Защитники неба работали во многих областях

Ночью РФ атаковала Украину Шахедами. В Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила ПВО

37-ма окрема бригада морської піхоти

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В ночь со 2 на 3 июля россияне совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксировано пуски 17 "шахедов". В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные не достигли своих целей, предварительно – без потерь, как отмечают в пресс-службе Воздушных сил.

Читайте такжеОхота на российскую артиллерию и сбитый вертолет. Генштаб – о потерях оккупантов за 2 июля

За минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

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В статье: Shahed-136 ПВО ППО война с россией дрон БПЛА
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