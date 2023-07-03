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В Минобороны рассказали, сколько квадратных километров ВСУ освободили в течение недели

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Враг оказывает очень сильное сопротивление

В Минобороны рассказали, сколько квадратных километров ВСУ освободили в течение недели

Армія Інформ

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Во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на восточном направлении Силы обороны имели успехи в основном вокруг Бахмута. На северном фланге от города продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение. Вместе с тем враг оказывает очень сильное сопротивление.

Маляр отметила, что за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения на востоке Силы обороны увеличили площадь освобожденной территории на 9 кв. км.

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При этом Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, как отметила заместитель министра обороны, можно говорить об освобождении около 28 кв. км в течение прошлой недели на юге. Идут ожесточенные бои.

Маляр добавила, что российские войска за неделю вдвое увеличили количество обстрелов на востоке. В течение предыдущей недели враг совершил по украинским позициям около 6,5 тысяч обстрелов. На этой неделе обстрелов стало практически вдвое больше – почти 12 тысяч.

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В статье: Анна Маляр война с россией Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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