В Минобороны рассказали, сколько квадратных километров ВСУ освободили в течение недели

Во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на восточном направлении Силы обороны имели успехи в основном вокруг Бахмута. На северном фланге от города продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение. Вместе с тем враг оказывает очень сильное сопротивление.

Маляр отметила, что за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения на востоке Силы обороны увеличили площадь освобожденной территории на 9 кв. км.

При этом Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, как отметила заместитель министра обороны, можно говорить об освобождении около 28 кв. км в течение прошлой недели на юге. Идут ожесточенные бои.

Маляр добавила, что российские войска за неделю вдвое увеличили количество обстрелов на востоке. В течение предыдущей недели враг совершил по украинским позициям около 6,5 тысяч обстрелов. На этой неделе обстрелов стало практически вдвое больше – почти 12 тысяч.