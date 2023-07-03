В Минобороны рассказали, сколько квадратных километров ВСУ освободили в течение недели
Враг оказывает очень сильное сопротивление
Армія Інформ
Во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на восточном направлении Силы обороны имели успехи в основном вокруг Бахмута. На северном фланге от города продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение. Вместе с тем враг оказывает очень сильное сопротивление.
Маляр отметила, что за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения на востоке Силы обороны увеличили площадь освобожденной территории на 9 кв. км.
При этом Силы обороны продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, как отметила заместитель министра обороны, можно говорить об освобождении около 28 кв. км в течение прошлой недели на юге. Идут ожесточенные бои.
Маляр добавила, что российские войска за неделю вдвое увеличили количество обстрелов на востоке. В течение предыдущей недели враг совершил по украинским позициям около 6,5 тысяч обстрелов. На этой неделе обстрелов стало практически вдвое больше – почти 12 тысяч.
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