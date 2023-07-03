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В Воздушных силах поздравили защитников с Днем зенитных ракетных войск – в ВИДЕО есть интересная деталь об успехах Patriot за 13 мая

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В этот день в Брянской области внезапно упали с небес на землю истребители и вертолеты РФ

В Воздушных силах поздравили защитников с Днем зенитных ракетных войск – в ВИДЕО есть интересная деталь об успехах Patriot за 13 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День зенитных ракетных войск. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе самым современным в мире оружием.

В видеопоздравлении можно заметить интересную деталь (таймкод – 00:50). За спиной представителя дивизиона ЗРК "Patriot" в ролике стояла одноименная американская система ПВО, на ней традиционно были перечислены российские жертвы.

Как известно, 13 мая в Брянской области РФ упали два российских истребителя и три вертолета. Теперь понятно, что авиация оккупантов "приземлились" не из-за дружественного огня, а благодаря Patriot.

Начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ Виталий Палагута отметил, что с начала полномасштабной войны украинскими защитниками было уничтожено более 600 вражеских самолетов и вертолетов, более 1200 крылатых ракет. Большинство сбитых целей – на счету зенитных ракетных войск.

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В статье: ПВО ППО Patriot война с россией
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