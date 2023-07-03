В Воздушных силах поздравили защитников с Днем зенитных ракетных войск – в ВИДЕО есть интересная деталь об успехах Patriot за 13 мая
В этот день в Брянской области внезапно упали с небес на землю истребители и вертолеты РФ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День зенитных ракетных войск. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе самым современным в мире оружием.
В видеопоздравлении можно заметить интересную деталь (таймкод – 00:50). За спиной представителя дивизиона ЗРК "Patriot" в ролике стояла одноименная американская система ПВО, на ней традиционно были перечислены российские жертвы.
Как известно, 13 мая в Брянской области РФ упали два российских истребителя и три вертолета. Теперь понятно, что авиация оккупантов "приземлились" не из-за дружественного огня, а благодаря Patriot.
Начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ Виталий Палагута отметил, что с начала полномасштабной войны украинскими защитниками было уничтожено более 600 вражеских самолетов и вертолетов, более 1200 крылатых ракет. Большинство сбитых целей – на счету зенитных ракетных войск.
Популярное сейчас
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Украина - в полуфинале молодежного Евро, громкий трансфер Ливерпуля. Главные новости за 2 июля
- Судаков: Мы способны на гораздо большее, чем полуфинал
- На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
Новости по теме
- 14:27 Украинские Германия срочно передаст Украине ракеты для Patriot. Также важную помощь анонсировали в Болгарии
- 12:56 Украинские Украина и Нидерланды давят на одну из стран НАТО относительно поставки Киеву ЗРК Patriot – есть доп. загвоздка
- 09:36 Украинские В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot