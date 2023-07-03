Боеприпасы для ВСУ – в наших национальных интересах. Конкурент Трампа сделал важное заявление
Экс-вице-президент США
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс выступает за поставки Украине различных видов вооружений и боеприпасов, об этом он заявил в интервью Пенса телеканалу CBS. Республиканец отметил:
"Мы должны обеспечить украинцев боеприпасами, чтобы отразить российское вторжение".
Пенс считает, что в интересах свободы и национальных интересах США предоставить Силам обороны Украины все необходимое. Именно так он ответил на вопрос журналиста о том, нужно ли передавать ВСУ ракеты дальнего радиуса ATACMS.
Майк Пенс в июне официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Республиканской партии в 2024 году. Ранее он раскритиковал 45-го президента Дональда Трампа за похвалу путина. Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который встретился с Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании.
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