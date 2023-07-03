Свитолина сыграет на Центральном корте. Сегодня трое украинок стартуют на Уимблдоне

В понедельник, 3 июля, стартует турнир серии Grand Slam Уимблдон. Внимание украинских болельщиков будет приковано к соревнованиям среди женщин, ведь на корты выйдут сразу пять украинок. В понедельник сыграют трое из них.

Безусловно, центральный матч – это противостояние Винус Уильямс и Элины Свитолиной (Монфис). 43-летняя американка за свою карьеру выигрывала шесть раз на главном травяном турнире. В 2017 проиграла в финале. Но с тех пор особыми успехами похвастаться не может. Элина также только набирает форму после рождения ребенка. В последних трех встречах она побеждала авторитетную американку, в частности, на US Open и Ролан Гаррос.

Начало матча запланировано на 17:30, но понятно, что время условное и, скорее всего, произойдут изменения в графике. Примечательно, что две популярные теннисистки сыграют на главном Центральном корте Уимблдона.

В 14:30 Леся Цуренко должна начать матч с американкой Клер Лю (№93). В 15:00 запланировано начало поединка между Екатериной Байндл и канадкой Лейлой Фернандес (№95).

Заметим, что в мужской сети соревнований нет ни одного представителя Украины.