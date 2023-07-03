В центре Сум российский БПЛА попал в жилой дом
В области объявили воздушную тревогу
Суспільне
Вражеский дрон попал в жилой дом в центре в Сумах, об этом сообщило Суспільне, добавив к публикации соответствующее фото. По состоянию на 11:45 в области уже почти час звучит воздушная тревога.
Жители слышали взрывы в городе в 10:52 по киевскому времени. По информации издания Информатор, есть пострадавшие. Свидетели происшествия говорят, что был слышен "мопедный" звук. Над городом поднялся дым.
Мэр Сум Александр Лысенко уже после объявления воздушной тревоги сообщил, что работает ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
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