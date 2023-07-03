Украинские морские пехотинцы приземлили очередной российский Аллигатор

На Бердянском направлении совершил отрицательный взлет ударный вертолет оккупантов Ка-52, известный как "Аллигатор". Сбили его воины 36-й бригады морской пехоты из ПТРК Джавелин.

Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.

Утром 3 июля Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 309 вертолетов российской федерации.