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Украинские морские пехотинцы приземлили очередной российский Аллигатор

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Вертолет Ка-52

Украинские морские пехотинцы приземлили очередной российский Аллигатор

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На Бердянском направлении совершил отрицательный взлет ударный вертолет оккупантов Ка-52, известный как "Аллигатор". Сбили его воины 36-й бригады морской пехоты из ПТРК Джавелин.

Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.

Утром 3 июля Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 309 вертолетов российской федерации.

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В статье: Ка-52 война с россией
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