Украинские морские пехотинцы приземлили очередной российский Аллигатор
Вертолет Ка-52
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На Бердянском направлении совершил отрицательный взлет ударный вертолет оккупантов Ка-52, известный как "Аллигатор". Сбили его воины 36-й бригады морской пехоты из ПТРК Джавелин.
Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.
Утром 3 июля Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 309 вертолетов российской федерации.
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