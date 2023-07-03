Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС – известна цель визита
На фоне новостей о ЗАЭС
facebook.com/CinCAFU
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с Президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным посетили Ровенскую АЭС и пообщались с директором станции Павлом Ковтонюком.
Были проработаны вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.
Стороны договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов после заявлений ГУР сообщил, что часть коллаборационистов-сотрудников ЗАЭС и персонала "росатома" покинула город. Сейчас во временно оккупированном населенном пункте находится около 5-6 тысяч работников ЗАЭС, которые фактически являются заложниками россиян.
Популярное сейчас
- Голы Бондаренко и Судакова - среди претендентов на звание лучшего в 1/4 финала Евро U-21
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина
- Хацкевич: Милевскому нужна помощь
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО