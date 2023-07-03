Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС – известна цель визита

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с Президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным посетили Ровенскую АЭС и пообщались с директором станции Павлом Ковтонюком.

Были проработаны вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

Стороны договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов после заявлений ГУР сообщил, что часть коллаборационистов-сотрудников ЗАЭС и персонала "росатома" покинула город. Сейчас во временно оккупированном населенном пункте находится около 5-6 тысяч работников ЗАЭС, которые фактически являются заложниками россиян.