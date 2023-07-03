ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников

В российских соцсетях и СМИ сообщили о смерти майора армии РФ Вячеслава Лебединского. Сообщается, что он был комбатом 331 парашютно-десантного полка из Костромы.

Обстоятельства смерти не сообщаются, известно, что его "задвухсотили" где-то на юге.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что ВСУ изрядно проредили этот Костромский полк, считающийся элитным в российской армии. В начале полномасштабного вторжения эти десантники должны были захватить Гостомель, чтобы оттуда атаковать Киев.

В марте 2022 года сообщалось о ликвидации командира полка Сергея Сухарева и его заместителя майора Сергея Крылова. Последний примечателен тем, что из него пропагандистские СМИ сделали героя за подавление протестов в Казахстане.