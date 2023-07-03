  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников
В тренде

ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников

Общие новости
(2 голосов)

Еще один офицер довоевался

ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников

Новина українською

В российских соцсетях и СМИ сообщили о смерти майора армии РФ Вячеслава Лебединского. Сообщается, что он был комбатом 331 парашютно-десантного полка из Костромы.

Обстоятельства смерти не сообщаются, известно, что его "задвухсотили" где-то на юге.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что ВСУ изрядно проредили этот Костромский полк, считающийся элитным в российской армии. В начале полномасштабного вторжения эти десантники должны были захватить Гостомель, чтобы оттуда атаковать Киев.

В марте 2022 года сообщалось о ликвидации командира полка Сергея Сухарева и его заместителя майора Сергея Крылова. Последний примечателен тем, что из него пропагандистские СМИ сделали героя за подавление протестов в Казахстане.

По теме
yellow-arrow
В результате атаки шахедами по Сумам 1 человек погиб, 16 получили ранения. ФОТО
yellow-arrow
Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
yellow-arrow
Зеленский: Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 16:03
Сумно...що тільки одного..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде