ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников
Еще один офицер довоевался
В российских соцсетях и СМИ сообщили о смерти майора армии РФ Вячеслава Лебединского. Сообщается, что он был комбатом 331 парашютно-десантного полка из Костромы.
Обстоятельства смерти не сообщаются, известно, что его "задвухсотили" где-то на юге.
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Заметим, что ВСУ изрядно проредили этот Костромский полк, считающийся элитным в российской армии. В начале полномасштабного вторжения эти десантники должны были захватить Гостомель, чтобы оттуда атаковать Киев.
В марте 2022 года сообщалось о ликвидации командира полка Сергея Сухарева и его заместителя майора Сергея Крылова. Последний примечателен тем, что из него пропагандистские СМИ сделали героя за подавление протестов в Казахстане.
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