  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате атаки шахедами по Сумам 1 человек погиб, 16 получили ранения. ФОТО
В тренде

В результате атаки шахедами по Сумам 1 человек погиб, 16 получили ранения. ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Россияне сегодня атаковали Сумы

В результате атаки шахедами по Сумам 1 человек погиб, 16 получили ранения. ФОТО

ДСНС

Новина українською

Из-за российской атаки на Сумы 3 июля один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Сообщается, что по состоянию на 10:49 зафиксировано четыре прилета "Шахедов" по центру Сум. Из-за попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

Читайте такжеВ центре Сум российский БПЛА попал в жилой дом, есть погибший и раненые

По состоянию на 13:00 один человек погиб и 16 пострадали, им оказали помощь.

Пострадавшим предоставили места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Также людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В ГСЧС сообщили, что российские атаки привели к значительным разрушениям в центре Сум. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий.

Они производят разбор разрушенных конструкций, гасят открытые очаги горения и спасают людей.

Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.

Во время воздушной тревоги в понедельник в Сумах раздались взрывы. Мэр Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.

Из-за вражеской атаки в центре Сум был поврежден жилой дом. Позже в ОП сообщили, что один человек погиб.

По теме
yellow-arrow
Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали российского майора "элитного" Костромского полка десантников
yellow-arrow
Зеленский: Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде