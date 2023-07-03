В результате атаки шахедами по Сумам 1 человек погиб, 16 получили ранения. ФОТО
Россияне сегодня атаковали Сумы
ДСНС
Из-за российской атаки на Сумы 3 июля один человек погиб, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Сообщается, что по состоянию на 10:49 зафиксировано четыре прилета "Шахедов" по центру Сум. Из-за попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.
По состоянию на 13:00 один человек погиб и 16 пострадали, им оказали помощь.
Пострадавшим предоставили места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Также людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.
В ГСЧС сообщили, что российские атаки привели к значительным разрушениям в центре Сум. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий.
Они производят разбор разрушенных конструкций, гасят открытые очаги горения и спасают людей.
Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.
Во время воздушной тревоги в понедельник в Сумах раздались взрывы. Мэр Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.
Из-за вражеской атаки в центре Сум был поврежден жилой дом. Позже в ОП сообщили, что один человек погиб.
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