Цуренко в тяжелом поединке завоевывает путевку во второй круг Уимблдона
Первая победа опытной украинки на турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела первый круг Уимблдонского турнира. Ее соперницей на старте соревнований была американка Клер Лю.
Цуренко бодро начала встречу и заслуженно реализовала брейк-поинт в пятом гейме и затем довела дело до победы в сете. Вторая партия шла труднее. К тому же пришлось делать паузу из-за дождя. Хотя Леся снова сделала один брейк, но соперница забрала подачу украинки трижды. Решающий сет оказался нестабильным с обеих сторон: Цуренко удалось свести количество непринужденных ошибок почти до нуля, в то время как Лю продолжила дарить украинке очки и даже отдельные геймы.
Во втором круге соревнований Цуренко встретится с победительницей пары Цень Вэнь Чжэн - Катерина Синякова.
Теннис. Уимблдон. Женщины. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 60) – Клер Лю (США, 93) 6:3, 3:6, 6:4
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