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Винус Уильямс - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Битва звездных теннисисток

Винус Уильямс - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Винус Уильямс и Элина Свитолина не отобрались на Уимблдон по рейтингу и получили места в основной сетке турнира благодаря "вайлд кард". Уильямс приезжает в Англию в статусе пятикратной победительницы Уимблдонского турнира. Первый из них она выигрывала еще в 2000 году, когда Элине Свитолиной было всего шесть лет.

Матч между Винус Уильямс и Элиной Свитолиной состоится на центральном корте после поединка с участием Новака Джоковича. Ориентировочное время начала в 19.40.

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Олимпийские игры Теннис. Уимблдон. Женщины. Первый круг
Винус Уильямс (США, 558) - Элина Свитолина (Украина, 76)

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В статье: Элина Свитолина Винус Уильямс смотреть футбол онлайн
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