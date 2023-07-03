На Донбассе ликвидирован командир отряда кадыровцев Ахмат
О гибели Писаренко сообщили несколько источников
фото из свободных источников
В Донецкой области ликвидирован командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко.
Об этом пишет российский РБК, ссылаясь на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова.
Читайте такжеВидеодайджест за 494-й день войны от Генштаба ВСУ
Алаудинов в сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".
О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько.
Когда именно погиб Писаренко, не указывается.
Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Челси восторженно отреагировал на игру Мудрика против Франции. ФОТО
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Шахтер получил нового главного тренера
- Силы обороны уничтожили почти 90 единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
Новости по теме
- 21:01 Украинские Минобороны призвало россиян воздержаться от путешествий в Крым этим летом
- 19:47 Украинские "Я тащусь. Мне так нравица, как россияне бегают, суетятся...". ВИДЕО, как работает аэроразведка 47 ОМБр
- 17:50 Украинские Зеленский: Оккупантам придется бояться приближаться к нашему украинскому Крыму
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн