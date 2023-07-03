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На Донбассе ликвидирован командир отряда кадыровцев Ахмат

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О гибели Писаренко сообщили несколько источников

На Донбассе ликвидирован командир отряда кадыровцев Ахмат

фото из свободных источников

Новина українською

В Донецкой области ликвидирован командир отряда специального назначения "Ахмат" Евгений Писаренко.

Об этом пишет российский РБК, ссылаясь на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова.

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Алаудинов в сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".

О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько.

Когда именно погиб Писаренко, не указывается.

Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.

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В статье: война с россией
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