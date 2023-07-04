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Писториус: Германия и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1 A5

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Танковая коалиция продолжает работать

Писториус: Германия и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1 A5

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1 A5 от Дании и Германии.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания", - сказал он.

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Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1.

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В статье: война с россией Борис Писториус
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