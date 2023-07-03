Свитолина одолела Винус Уильямс на старте Уимблдона

Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдонского турнира почти не потратив для этого усилий.

Ее соперницей в первом раунде соревнований была легендарная Винус Уильямс. Американка выиграла два первых гейма и, казалось, готова бороться в сегодняшнем матче. Однако под занавес третьего гейма Винус подскользнулась около сетки и, похоже, усугубила свою травму колена. Впрочем, после консультации с медиками Винус решила продолжить матч.

Травма Уильямс мешала ей действовать на максимуме. Похоже, подсознательно это влияло и на Свитолину. Однако первый сет украинка все же оставила у себя, реализовав второй в матче сет-болл.

В перерыве между партиями, длившийся более пяти минут, Уильямс снова оказывали медицинскую помощь.

Второй сет получился скорее формальным. Венус тяжело двигалась, прихрамывала. Пробовала бороться на своей подаче, взяла три гейма, но это была не игра. Вернее, не соперничество.

Впрочем, ведя 5:1 Элина не смогла обойтись без эмоциональных качелей, отдала два гейма подряд, но довела дело до победы. 6:4, 6:3.

Победа есть победа, но над очень возрастной и очень травмированной соперницей.

Теннис. Уимблдон. Женщины. Первый круг

Винус Уильямс (США, 558) - Элина Свитолина (Украина, 76) 4:6, 3:6