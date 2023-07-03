ТаТоТаке: В случае ухода Павелко его заменит Шевченко. Сейчас шансы как никогда высоки

Журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал интересную историю о том, что Андрей Шевченко может стать главой УАФ, если Андрей Павелко уйдет с занимаемой должности.

"Андрей Николаевич – человек очень дипломатичный в этих вопросах. Мы знаем, что ему не очень "удобно" находиться в Украине более 182 дней в году (речь идет о том, что он резидент Великобритании – прим.), и что у него семья, знаем, где.

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И по моей информации – всего несколько дней назад Шевченко сказал "Да". Кажется, когда ситуация с Павелко перешла на новый уровень, потому что здесь уголовное производство.

Сначала, как я понимаю, Офис президента или враги Павелко пытались совершить какой-то мятеж в Доме футбола. Ну, это же территория Павелко. Вы сражаетесь с человеком, который в этом настолько "Копенгаген", что съест вас и переварит. Кроме того, аргумент, что УЕФА и ФИФА сразу какие санкции привлекут и все. А тут Чеферин уже ничего не сделает, это уголовное производство.

Шевченко всегда говорил: "Ну…". А тут он сказал "Да". Не знаю, что у него означает "Да". Но сейчас как никогда Шевченко близок к тому, чтобы заменить Павелко.

Вывод простой – если Павелко уйдет, то будет Шевченко. Сейчас шансы как никогда высоки", – сказал Спиваковский.