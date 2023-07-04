Десятки единиц артиллерии и охота за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 3 июля
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Erçin Ertürk
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 231030 (+770) человек ликвидировано,
- танков – 4059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7908 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4252 (+32) ед,
- РСЗО – 647 (+6) ед,
- средства ПВО – 394 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),
- крылатые ракеты – 1264 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9) ед,
- специальная техника – 590 (+0).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.
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