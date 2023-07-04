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Десятки единиц артиллерии и охота за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 3 июля

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Десятки единиц артиллерии и охота за дронами. Генштаб – о потерях россиян за 3 июля

Erçin Ertürk

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 231030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков – 4059 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7908 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4252 (+32) ед,
  • РСЗО – 647 (+6) ед,
  • средства ПВО – 394 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3602 (+29),
  • крылатые ракеты – 1264 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9) ед,
  • специальная техника – 590 (+0).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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