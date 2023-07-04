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На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье

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Удар по воинской части, изменения в графике работы аэропорта

На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье

Фото из открытых источников

Новина українською

В Москве и Подмосковье утром 4 июля прогремели громкие взрывы, в стане страны-агрессора сообщили об успешной работе своей противовоздушной обороны во время атаки БПЛА. Об этом написали пропагандистские СМИ РФ.

Враг заявил о звуках "бавовны" в районах поселков Валуево, Акиньшино и Кривошеино. В последнем один из дронов якобы приземлился на гараж и вызвал пожар. В то же время пропагандисты утверждали, что в Калужской области заметили "два БПЛА, которые летели на Москву".

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Произошел перенос не менее 10 рейсов во Внуково, затем оккупанты проинформировали о возобновлении работы аэропорта. Кроме этого сообщается, что около 04:00 утра дрон-камикадзе ударил по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке Московской области.

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В статье: бавовна война с россией
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