На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье
Удар по воинской части, изменения в графике работы аэропорта
Фото из открытых источников
В Москве и Подмосковье утром 4 июля прогремели громкие взрывы, в стане страны-агрессора сообщили об успешной работе своей противовоздушной обороны во время атаки БПЛА. Об этом написали пропагандистские СМИ РФ.
Враг заявил о звуках "бавовны" в районах поселков Валуево, Акиньшино и Кривошеино. В последнем один из дронов якобы приземлился на гараж и вызвал пожар. В то же время пропагандисты утверждали, что в Калужской области заметили "два БПЛА, которые летели на Москву".
Произошел перенос не менее 10 рейсов во Внуково, затем оккупанты проинформировали о возобновлении работы аэропорта. Кроме этого сообщается, что около 04:00 утра дрон-камикадзе ударил по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке Московской области.
Популярное сейчас
- Американский клуб попрощался с воспитанником Шахтера
- Поворознюк: Ставлю перед Ингульцом задачу на этот сезон – выход в УПЛ
- Летние трансферы Оболони: трое пришли, шестеро ушли
- Хацкевич: Милевскому нужна помощь
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Новости по теме
- 09:57 Украинские Утро в Мариуполе началось для оккупантов со взрывов, есть 200-тые офицеры. Также ночью было громко в российском Курске
- 10:10 Украинские Дроны возле Москвы, пожар в столице РФ, поврежденная колея в Феодосии. На что за сутки жаловались россияне
- 16:35 Украинские В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км