Силы спецопераций показали, как испепелили вражеские Грады в районе Бахмута
И личный состав россиян
Генштаб ЗСУ
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага. Координаты оперативно были переданы побратимам из других подразделений Сил обороны Украины.
Как отмечает Служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины, вся техника и личный состав врага были уничтожены "вкусными" попаданиями украинской артиллерии. На видео можно заметить, как ВСУ сначала замечают вражескую технику и попадают по ней, а потом в небо уже поднимается черный дым после взрыва.
БМ-21 "Град" – реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в частности 9К55 "Град-1". Максимальная дальность атаки 42 км.
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