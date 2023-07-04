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Силы спецопераций показали, как испепелили вражеские Грады в районе Бахмута

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И личный состав россиян

Силы спецопераций показали, как испепелили вражеские Грады в районе Бахмута

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага. Координаты оперативно были переданы побратимам из других подразделений Сил обороны Украины.

Как отмечает Служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины, вся техника и личный состав врага были уничтожены "вкусными" попаданиями украинской артиллерии. На видео можно заметить, как ВСУ сначала замечают вражескую технику и попадают по ней, а потом в небо уже поднимается черный дым после взрыва.

БМ-21 "Град" – реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в частности 9К55 "Град-1". Максимальная дальность атаки 42 км.

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В статье: ВСУ Бахмут ССО война с россией
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