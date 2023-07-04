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Больше, чем предусмотрено доктриной. Разведка Британии – о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление

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Все еще говорим о минах

Больше, чем предусмотрено доктриной. Разведка Британии – о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В течение последних недель Россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге Украины, отмечает британская разведка.

В основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. На некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что она, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

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Замедлив продвижение украинских войск, Россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике с помощью беспилотных летательных аппаратов, ударных вертолетов и артиллерии одностороннего поражения.

Хотя Россия достигла определенного успеха на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее войска продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией контрнаступление
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