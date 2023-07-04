Несмотря на обещания партнеров учения на F-16 не начались. В МИД рассказали о причинах и последствиях
Они должны были стартовать в июне
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Одна из стран-партнеров обещала Киеву начать обучение украинских воинов на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, однако пока этого так и не произошло. Причиной задержки стала ошибка в расчетах. Об этом сообщил в эфире телемарафона в понедельник 3 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что графики обучения украинских военных и возможной передачи ВСУ F-16 начнут сдвигаться.
"Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем. Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс".
Глава МИД отметил, что ранее он был уверен, что в первые месяцы 2024 года Украина уже получит самолеты. Он исходил из того, что в июне должны были начаться тренировки, как это первично обещали партнеры.
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