Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Залужный описал Охрименко как одного из лучших военных командиров:

"Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине".

На этой должности Охрименко заменит уволенного военкома Евгения Борисова. Президент Зеленский лично поручил главнокомандующему ВСУ Залужному уволить Борисова с должности. Издание УП публиковало расследование о том, как семья Борисова за время полномасштабной войны купила недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов.