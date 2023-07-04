Валерий Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК
После скандала произошли кадровые изменения
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Залужный описал Охрименко как одного из лучших военных командиров:
"Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине".
На этой должности Охрименко заменит уволенного военкома Евгения Борисова. Президент Зеленский лично поручил главнокомандующему ВСУ Залужному уволить Борисова с должности. Издание УП публиковало расследование о том, как семья Борисова за время полномасштабной войны купила недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов.
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