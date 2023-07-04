Стало официально известно, останется ли Столтенберг на посту генсека НАТО еще на год
"В более опасном мире наш Альянс важен как никогда"
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Йенс Столтенберг лично сообщил в своем Твиттере, что он остается на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Продлить его срок в должности генсека решили члены Альянса.
"Горжусь решением членов Альянса продлить мой срок пребывания на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда".
Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023
64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023-го. Ранее Йенс дважды был премьером Норвегии. Свою должность в Альянсе он занимает с 2014-го.
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