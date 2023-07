Стало официально известно, останется ли Столтенберг на посту генсека НАТО еще на год

Йенс Столтенберг лично сообщил в своем Твиттере, что он остается на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Продлить его срок в должности генсека решили члены Альянса.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.