Стало официально известно, останется ли Столтенберг на посту генсека НАТО еще на год

Йенс Столтенберг лично сообщил в своем Твиттере, что он остается на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Продлить его срок в должности генсека решили члены Альянса.

"Горжусь решением членов Альянса продлить мой срок пребывания на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда".

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023-го. Ранее Йенс дважды был премьером Норвегии. Свою должность в Альянсе он занимает с 2014-го.